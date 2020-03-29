Собянин сообщил об отслеживании передвижений пожилых людей через телефон

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Две трети пожилых москвичей, по данным геотаргетинга мобильных телефонов, прислушались к рекомендациям властей и остались дома в первый день нерабочей недели, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Две трети пожилых абонентов (65+) ведут себя ответственно и не выходят из дома», — уточняется в сообщении.

Соблюдение домашней самоизоляции пожилыми людьми названо самым важным на время длинных выходных.

Проигнорировали запрет 20% москвичей старше 65. Собянин заявил, что их поездки создают большую опасность и прежде всего они угрожают самим пенсионерам.