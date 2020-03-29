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Собянин сообщил об отслеживании передвижений пожилых людей через телефон

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Две трети пожилых москвичей, по данным геотаргетинга мобильных телефонов, прислушались к рекомендациям властей и остались дома в первый день нерабочей недели, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Две трети пожилых абонентов (65+) ведут себя ответственно и не выходят из дома», — уточняется в сообщении.

Соблюдение домашней самоизоляции пожилыми людьми названо самым важным на время длинных выходных.

Проигнорировали запрет 20% москвичей старше 65. Собянин заявил, что их поездки создают большую опасность и прежде всего они угрожают самим пенсионерам.

Собянин рекомендовал жителям Москвы соблюдать двухметровую дистанцию
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Мэр также отметил, что распространение коронавирусной инфекции в России перешло на новую стадию.

Пенсионеров, нарушающих запрет, лишат второй части материальной помощи, которую правительство выплатит всем москвичам старше 65 лет в качестве компенсации за режим самоизоляции. Пенсионеры-нарушители потеряют, таким образом, 2 тыс. руб.

Президент Владимир Путин объявил длинные выходные с 28 марта по 5 апреля. Власти призывают всех граждан по возможности провести это время дома для сдерживания распространения нового коронавируса на территории страны.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус
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