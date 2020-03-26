Совфед исключил сокращение праздников после объявления нерабочей недели

Майские или новогодние праздничные выходные, скорее всего, не будут сокращаться после объявления следующей недели нерабочей. Об этом «РИА Новости» сообщил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

По его словам, объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя вызвана мерами по борьбе с распространением коронавируса и является реакцией на внештатную ситуацию.

Сенатор считает, что это не скажется на графике праздничных дней. «Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил», — заявил Рязанский.

Во время обращения к россиянам 25 марта Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей. При этом заработная плата сотрудникам, которых вынужденно отправят домой, сохранится.