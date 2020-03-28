Глава Минздрава назвал альтернативу нетканым медицинским маскам

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Защитить от коронавирусной инфекции могут четырехслойные марлевые маски. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова передает «РИА Новости».

По его словам, на сегодняшний день четырехслойные марлевые маски уже прошли необходимые тестирования.«Они разрешены к обороту», — уточнил Мурашко. «Их непосредственно шьют на заводах, которые затем поступают в том числе в медицинские организации и в аптеки», — рассказал он.

В начале марта правительство запретило до 1 июня вывозить из России медицинские маски и бинты. Это произошло на фоне дефицита изделий в ряде регионов, зафиксированного ФАС в феврале.

Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что для обеспечения населения необходимым количеством масок их производители перешли на работу без выходных. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил привлечь к изготовлению масок заключенных и военных.