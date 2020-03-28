Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 00:03
Глава Минздрава назвал альтернативу нетканым медицинским маскам Общество, 19:07 МВД Москвы будет выдавать паспорта «только в исключительных случаях» Общество, 18:54 Минспорт закрыл все тренировочные базы из-за коронавируса Спорт, 18:43 СМИ узнали о планах РПЛ возобновить сезон в июле Спорт, 18:28 В Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 700 кв. м Общество, 18:11 В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса Общество, 17:51 Главного тренера сборной Уругвая по футболу уволили из-за пандемии Спорт, 17:45 В Москве умерла женщина с коронавирусом Общество, 17:28 Россия закроет границу с Белоруссией Политика, 17:15 Тренер ЦСКА начал переговоры о работе в сборной Словении по баскетболу Спорт, 17:10 Мишустин распорядился полностью закрыть границы России Общество, 17:02 В список товаров первой необходимости попали похоронные принадлежности Общество, 16:52 Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей Общество, 16:29 В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом Общество, 16:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Минздрава назвал альтернативу нетканым медицинским маскам

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Защитить от коронавирусной инфекции могут четырехслойные марлевые маски. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова передает «РИА Новости».

По его словам, на сегодняшний день четырехслойные марлевые маски уже прошли необходимые тестирования.«Они разрешены к обороту», — уточнил Мурашко. «Их непосредственно шьют на заводах, которые затем поступают в том числе в медицинские организации и в аптеки», — рассказал он.

Руководство поликлиники Минобороны поручило медперсоналу шить себе маски
Общество

В начале марта правительство запретило до 1 июня вывозить из России медицинские маски и бинты. Это произошло на фоне дефицита изделий в ряде регионов, зафиксированного ФАС в феврале.

Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что для обеспечения населения необходимым количеством масок их производители перешли на работу без выходных. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил привлечь к изготовлению масок заключенных и военных.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Несмотря на принятые меры 25 марта, Матвиенко сообщила о сохранении дефицита медицинских масок и антисептиков. По ее словам она доложила об этом президенту Владимиру Путину и он принял дополнительные меры, но их содержание Матвиенко не расскрыла.

По последним данным, в России общее число случаев коронавируса составляет 1264, из которых 817 диагностировали в Москве.

Теги: коронавирус, маска
Материалы по теме
В России зарегистрировали новую систему выявления коронавируса
Общество
Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом
Общество
В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter