Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Родителям следует исключить прогулки с детьми, а также контакты детей с другими людьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

Для «максимального снижения риска инфицирования» специалисты советуют не выходить из дома. Гулять следует на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.

Ведомство считает, что детям лучше не выходить из дома. Однако в таком случае следует регулярно проветривать помещение не реже одного раза в день делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Дезинфицировать также следует и упаковки продуктов после их доставки домой, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также указали на необходимость полного исключения посещения общественных мест, в том числе площадок во дворах и парках.

«Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам», — говорится в сообщении ведомства.

После возвращения домой следует руки обработать дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи. В особенности специалисты призывают обратить внимание на лицо. В Роспотребнадзоре советуют прополоскать рот и аккуратно промыть нос.

В ведомстве напомнили, что при ряде условий вирус способен сохранять жизнеспособность более трех суток.

По последним данным, в в общей сложности в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших — в Москве (157 человек). Еще четыре человека умерли.