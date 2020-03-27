Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
Росавиация назвала страны с наибольшим числом «застрявших» россиян Общество, 20:16 В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом Общество, 20:11 Глава ФАС сообщил о росте спроса на продукты на 70% в отдельных регионах Общество, 20:05 Футболист «Ювентуса» сообщил о проблемах с дыханием из-за коронавируса Спорт, 20:03 Созвонимся: семейный телефонный квест РБК и Билайн, 19:56 На поддержку народных промыслов предложили выделить 500 млн рублей Бизнес, 19:51 Visa попросила банки обслуживать карты с истекшим сроком из-за вируса Финансы, 19:47 Минпромторг предложил разрешить тратить маткапитал на покупку автомобилей Общество, 19:37 В России зарегистрировали более полутора тысяч «коронавирусных» доменов Общество, 19:36 Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ возвращение российских туристов домой Политика, 19:32 Как разрабатывают вакцины от новых заболеваний на примере COVID-19 Экономика инноваций, 19:32  Правительство не выполнило цель по снижению бедности в 2019 году Экономика, 19:20 Райффайзенбанк продолжит работу на неделе с 30 марта по 5 апреля Пресс-релиз, 19:20 Роскомнадзор потребовал удалить сообщения о стягивании силовиков к Москве Технологии и медиа, 19:17
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава ФАС сообщил о росте спроса на продукты на 70% в отдельных регионах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На фоне распространения коронавируса Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксировала рост спроса на продукты до 70% в отдельных регионах. Об этом сообщил на брифинге глава ФАС Игорь Артемьев, ролик выступления размещен на сайте ведомства.

«Мы видели, что у нас был повышенный спрос со стороны граждан на продукты питания, он был достаточно существенным», — сказал Артемьев. По его словам, в отдельных регионах было зафиксировано увеличение спроса на 50, 60 и даже 70%.

Как выглядят магазины Европы на фоне пандемии коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

При этом власти ввели необходимые меры для более оперативного пополнения складов, указал Артемьев. В частности, пояснил он, фурам разрешили доставлять товары не только ночью, но в любое время суток. «Скорость подвозки товаров увеличилась в семь раз», — сказал он.

Артемьев заверил, что в ближайшую неделю или месяц проблем с дефицитом продуктов питания в России не будет.

Собянин заявил об отсутствии дефицита продуктов в Москве
Общество

О резком росте спроса на продукты 15 марта сообщили сети продуктовых магазинов и сервисы доставки. Особенно востребованными оказались нескоропортящиеся продукты, в том числе крупы и консервы.

На фоне повышения спроса президент России Владимир Путин посоветовал россиянам не закупаться впрок и заверил, что ситуация с поставками в стране надежная. Позднее,19 марта, об отсутствии проблем с поставками также сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. При этом он отметил, что ретейлеры работают «в чуть более напряженном» режиме.

Теги: продукты, ФАС, мониторинг, коронавирус
Материалы по теме
ЦБ расширит меры поддержки из-за коронавируса еще на семь отраслей
Финансы
Глава британского Минздрава заразился коронавирусом
Общество
BlaBlaCar приостанавливает работу в России из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter