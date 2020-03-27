Глава ФАС сообщил о росте спроса на продукты на 70% в отдельных регионах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На фоне распространения коронавируса Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксировала рост спроса на продукты до 70% в отдельных регионах. Об этом сообщил на брифинге глава ФАС Игорь Артемьев, ролик выступления размещен на сайте ведомства.

«Мы видели, что у нас был повышенный спрос со стороны граждан на продукты питания, он был достаточно существенным», — сказал Артемьев. По его словам, в отдельных регионах было зафиксировано увеличение спроса на 50, 60 и даже 70%.

При этом власти ввели необходимые меры для более оперативного пополнения складов, указал Артемьев. В частности, пояснил он, фурам разрешили доставлять товары не только ночью, но в любое время суток. «Скорость подвозки товаров увеличилась в семь раз», — сказал он.

Артемьев заверил, что в ближайшую неделю или месяц проблем с дефицитом продуктов питания в России не будет.