Хуснуллин сообщил о круглосуточных поставках товаров в торговые сети

Кабмин разрешил круглосуточный завоз продуктов, чтобы не допустить их дефицита, пояснил вице-премьер. По его словам, перебоев с поставками нет, но магазины работают «в чуть более напряженном режиме»

Марат Хуснуллин (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Проблем с поставками товаров для торговых сетей на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 нет, правительство разрешило поставлять продукцию круглосуточно. Об этом «РИА Новости» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Раньше в Москве товары разрешали завозить только ночами, отметил Хуснуллин. По его словам, режим круглосуточного завоза, как и «зеленый коридор» на границах, введены, чтобы предотвратить перебои с продовольствием. Вице-премьер также сообщил, что это не привело к скоплению транспорта на дорогах.

По словам Хуснуллина, пока правительство не видит каких-либо признаков того, что в торговых сетях наблюдаются перебои с поставками. При этом он признал, что магазины работают в «чуть более напряженном» режиме.

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