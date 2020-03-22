Собянин заявил об отсутствии дефицита продуктов в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве нет проблем с поставками продуктов питания из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, а на столичных продовольственных складах есть достаточные запасы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«У нас на складах достаточно продовольствия, поэтому проблемы я не вижу», — сказал он (цитата по ТАСС).

Собянин уточнил, что в Москве спрос на продукты действительно увеличился, поскольку люди закупаются впрок из-за домашнего карантина или отъезда на дачу. «Но уже сегодня видно, что в целом по стране спрос начал спадать», — отметил он.

15 марта на фоне роста в России числа заразившихся коронавирусом сети продуктовых магазинов и сервисы доставки сообщили о резком увеличении спроса на ряд нескоропортящихся продуктов, в том числе на крупы и консервы. В частности, сервис по доставке продуктов «СберМаркет» зафиксировал рост объема заказов в Москве в два раза.



Президент России Владимир Путин заверил, что россиянам не стоит закупаться впрок, поскольку ситуация с поставками товаров и продуктов в стране надежная. 19 марта вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что торговые сети работают «в чуть более напряженном» режиме, но проблем с поставками нет.