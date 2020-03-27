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Российские специалисты начали оказывать помощь жителям Бергамо

Фото: mod.mil.rus / Facebook

Российские специалисты прибыли в Бергамо и начали оказывать помощь итальянцам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны.

«Российские военные специалисты, прибывшие в Бергамо, приступили к практическому выполнению задач по оказанию помощи гражданам Итальянской Республики», — говорится в сообщении.

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Как уточнили в Минобороны, специалисты осмотрели и подготовили медицинское оборудование и средства защиты. Лабораторию и пункты спецобработки техники развернули на авиабазе итальянских ВВС недалеко от Бергамо.

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На следующий день, 25 марта, колонна спецтехники и российских специалистов направилась в Бергамо. В Минобороны сообщили, что российских вирусологов задействуют в оказании экстренной помощи населению и обработке объектов здравоохранения и транспорта. Восемь врачебно-сестринских бригад будут лечить больных из 65 местных пансионатов, в которых оказывают помощь пожилым людям.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Италия, коронавирус, специалисты
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