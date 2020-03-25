Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение российского военного ведомства.

«[Колонна] преодолела более 250 км и совершила первую остановку в городе Флоренция», — говорится в сообщении.

Во Флоренции спецтехника остановилась для проверки, после чего продолжит следовать в Бергамо. Всего колонне в сопровождении карабинеров Италии предстоит пройти около 600 км.

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