Песков не встречался с Лещенко на дне рождения Аллы Крутой

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не встречался с артистом Львом Лещенко, у которого диагностировали COVID-19, на дне рождения Аллы Крутой. Об этом Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь подтвердил, что был на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, но не видел там Лещенко.

«Да, я там был, но Лещенко не видел. Видимо, он к тому времени уже ушел», — сказал Песков, отметив, что день рождения праздновался около двух недель назад и тогда люди уже особенно не здоровались за руку.

24 марта стало известно, что Лещенко вместе с супругой госпитализировали в больницу в московском поселке Коммунарка, где проходят лечение заболевшие новой коронавирусной инфекцией.