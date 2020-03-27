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Песков не встречался с Лещенко на дне рождения Аллы Крутой

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не встречался с артистом Львом Лещенко, у которого диагностировали COVID-19, на дне рождения Аллы Крутой. Об этом Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

Пресс-секретарь подтвердил, что был на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, но не видел там Лещенко.

«Да, я там был, но Лещенко не видел. Видимо, он к тому времени уже ушел», — сказал Песков, отметив, что день рождения праздновался около двух недель назад и тогда люди уже особенно не здоровались за руку.

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24 марта стало известно, что Лещенко вместе с супругой госпитализировали в больницу в московском поселке Коммунарка, где проходят лечение заболевшие новой коронавирусной инфекцией.

На следующий день концертный директор певца Олег Дмитриев сообщил, что у Лещенко диагностировали воспаление легких, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 27 марта заявил, что состояние народного артиста улучшилось и он больше не нуждается в кислородной поддержке.

Позже главный врач инфекционного центра в Коммунарке Денис Проценко подтвердил наличие у Лещенко коронавирусной инфекции COVID-19.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: день рождения, Дмитрий Песков, вечеринка, коронавирус, Лев Лещенко
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