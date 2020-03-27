Глава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко

Состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в реанимации с воспалением легких, улучшилось. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Действительно, состояние Льва Валерьяновича улучшилось. Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке», — сказал он.

Мурашко отметил, что течение заболевания позволяет надеяться на хороший исход. По его словам, прежде всего, нужно поблагодарить его коллег, друзей и медиков, чьи усилия привели к положительному результату.

24 марта «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда» сообщили, что Лещенко вместе с супругой госпитализировали в больницу в Коммунарке, где принимают больных с новым коронавирусом. По данным изданий, у них диагностировали двустороннее воспаление легких. Народный артист России Владимир Винокур рассказал РБК, что певец находится в хорошем состоянии. Источник «КП» отмечал, что у Лещенко предварительно диагностировали коронавирус.