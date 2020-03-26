В Подмосковье введут выплаты врачам до ₽50 тыс. из-за вируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Московской области все врачи, медсестры и санитары, работающие с заразившимися коронавирусом, начнут получать дополнительные ежемесячные выплаты. Об этом написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на своей странице «ВКонтакте».

Он уточнил, что размер ежемесячной выплаты для врачей составит 50 тыс. руб., медсестер и фельдшеров — 30 тыс. руб., а младшего медперсонала — 10 тыс. руб.

«Врачи, медсестры, санитары, которые лечат коронавирус, работают с огромной нагрузкой и риском для здоровья», — пояснил Воробьев.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Московской области составляет 41 человек. Всего в России зафиксировали 840 случаев заболевания, большая часть из которых (546) была выявлена в Москве.