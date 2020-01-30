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Преследование Ивана Голунова ,  
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Голунов отреагировал на арест экс-полицейских по делу о наркотиках

Журналист Meduza Иван Голунов прокомментировал в своем Telegram-канале арест пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве, принимавших участие в задержании журналиста в июне прошлого года.

По словам Голунова, он полностью согласен с решением Басманного суда столицы и готов помочь деньгами семьям арестованных правоохранителей, в которых они являются «единственными кормильцами».

«На суде прозвучало, что некоторые из задержанных являются единственными кормильцами семьи и их детям нужна медицинская помощь. <…> Я готов материально помочь семьям, если у них возникнет критическая ситуация», — написал журналист.   

Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Политика

Ранее в СК сообщили, что полицейские подбросили Голунову в рюкзак наркотики, которые ранее сами приобрели, хранили и незаконно перевозили. По данным ведомства, речь идет о бывших сотрудниках отдела по контролю за оборотом наркотиков одного из столичных полицейских участков: Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве и Игоре Ляховце.

Бывшие полицейские были арестованы 29 января. Против них было заведено несколько уголовных дел о хранении наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств (п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК; ч. 3 ст. 303 УК; ч. 2 ст. 228 УК). 30 января суд поместил всех пятерых в СИЗО на два месяца.

Частично признавшего вину фигуранта «дела Голунова» отправили под арест
Общество

В июне 2019 года журналиста Meduza Ивана Голунова задержали в центре Москвы по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Он заявлял, что наркотики ему подбросили. 8 июля журналиста отправили под домашний арест, а спустя три дня отпустили из-за недоказанности вины. Сам Голунов полностью отрицал вину и утверждал, что наркотики, якобы изъятые в его квартире в ходе обысков, ему подбросили из-за его профессиональной деятельности. 

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин сообщил на своей большой ежегодной пресс-конференции, что СКР возбудил уголовные дела против пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста. По словам главы государства, от работы из соответствующих служб МВД отстранили пять человек.    

Теги: Иван Голунов, МВД, арест
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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
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Один из фигурантов дела Голунова частично признал вину
Общество
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