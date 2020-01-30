Голунов отреагировал на арест экс-полицейских по делу о наркотиках

Журналист Meduza Иван Голунов прокомментировал в своем Telegram-канале арест пятерых бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве, принимавших участие в задержании журналиста в июне прошлого года.

По словам Голунова, он полностью согласен с решением Басманного суда столицы и готов помочь деньгами семьям арестованных правоохранителей, в которых они являются «единственными кормильцами».

«На суде прозвучало, что некоторые из задержанных являются единственными кормильцами семьи и их детям нужна медицинская помощь. <…> Я готов материально помочь семьям, если у них возникнет критическая ситуация», — написал журналист.

Ранее в СК сообщили, что полицейские подбросили Голунову в рюкзак наркотики, которые ранее сами приобрели, хранили и незаконно перевозили. По данным ведомства, речь идет о бывших сотрудниках отдела по контролю за оборотом наркотиков одного из столичных полицейских участков: Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве и Игоре Ляховце.