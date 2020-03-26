В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус

Людмила Нарусова (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Сенатор от Республики Тыва и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус и он показал отрицательный результат, сообщил РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Она здорова и очень даже бодра», — отметил Клишас.

Ранее два источника в Совфеде сообщили РБК, что Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке.

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко уточнил «РИА Новости» 26 марта, что сенатор решила самоизолироваться после контакта с людьми, вернувшимися из-за границы. Он добавил, что Нарусова не присутствовала в верхней палате с 24 марта.