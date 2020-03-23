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Пожилым сенаторам посоветовали следить за заседаниями онлайн из-за вируса

Фото: council.gov.ru

Сотрудников аппарата Совета Федерации с 26 апреля переведут на удаленный режим работы из-за распространения нового коронавируса. Об этом заявил РБК начальник пресс-службы Совфеда Владислав Пономаренко.

«Это не распространяется на руководящий состав», — говорится в сообщении.

Помимо этого 15 сенаторам старше 70 лет рекомендовали не участвовать в заседании, запланированном на 25 марта. Они смогут наблюдать за ним удаленно. Однако эта рекомендация также не относится к председателю Совфеда Валентине Матвиенко и ее заместителям.

В Совфеде рассказали, что следующее заседание пройдет 14 апреля, а практически все остальные мероприятия совета уже отменили или перенесли. «То есть в период ограничения сенаторы будут находиться в регионах, работать там», — сказали в пресс-службе.

Кремль не исключил домашний режим для пожилых сотрудников администрации
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Согласно регламенту, сенаторы, которые отсутствуют на заседании по уважительной причине, могут высказать свою позицию в заявлении на имя председателя Совфеда.

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Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями самоизолироваться с 26 марта по 14 апреля. В Кремле не исключали, что при желании пожилые сотрудники администрации президента, не занимающие руководящие должности, могут перейти на удаленную работу.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что на президента Владимира Путина не распространяется предписание мэра столицы.

Теги: Совет Федерации, коронавирус, удаленная работа
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