Пожилым сенаторам посоветовали следить за заседаниями онлайн из-за вируса
Сотрудников аппарата Совета Федерации с 26 апреля переведут на удаленный режим работы из-за распространения нового коронавируса. Об этом заявил РБК начальник пресс-службы Совфеда Владислав Пономаренко.
«Это не распространяется на руководящий состав», — говорится в сообщении.
Помимо этого 15 сенаторам старше 70 лет рекомендовали не участвовать в заседании, запланированном на 25 марта. Они смогут наблюдать за ним удаленно. Однако эта рекомендация также не относится к председателю Совфеда Валентине Матвиенко и ее заместителям.
В Совфеде рассказали, что следующее заседание пройдет 14 апреля, а практически все остальные мероприятия совета уже отменили или перенесли. «То есть в период ограничения сенаторы будут находиться в регионах, работать там», — сказали в пресс-службе.