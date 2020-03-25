Центробанк сообщил о продаже валюты на 13,8 млрд руб.

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Минфин России 23 марта продал валюту на 13,8 млрд руб. на внутреннем рынке, сообщается на сайте Центробанка.

Днем ранее объем валютных операций Банка России составил

13,3 млрд руб.

Упреждающую продажу валюты ЦБ начал 10 марта. Также Банк России увеличил до $5 млрд лимит операций «валютный своп» по предоставлению американских долларов со сроком исполнения «сегодня». Такое решение регулятор принял после обвала на нефтяном рынке.

В начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться по новому сокращению объема добычи нефти на фоне коронавируса. На фоне распада соглашения обрушились цены на нефть. Так, стоимость нефти Brent упала почти до $31 за баррель.