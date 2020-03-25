Центробанк сообщил о продаже валюты на 13,8 млрд руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 24 мар, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 24 мар, 12:58
В Северо-Курильске сняли угрозу цунами Общество, 11:55 Какие ошибки совершает бизнес при работе с контролирующими органами Pro, 11:54 Как Microsoft и другие IT-компании участвуют в борьбе с коронавирусом Стиль, 11:54 Победитель турнира в Чили стал первым заразившимся вирусом теннисистом Спорт, 11:52 Глава Ripple начал раздачу 50 млн XRP на YouTube. Только это мошенники Крипто, 11:51 Шеф-повар, сувид и научный подход: как подать знакомый вкус в иной форме Партнерский материал, 11:50 В России за сутки обнаружили 163 случая заражения коронавирусом Общество, 11:38 СМИ сообщили о смерти мужчины в Китае от хантавируса Общество, 11:36 В Думу внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина Общество, 11:27 Жена Мамаева объяснила слова футболиста о переезде из России Спорт, 11:21 За счет чего растет рынок общественного питания в регионах Партнерский материал, 11:20 Почему состоятельные люди оставляют детей без наследства Стиль, 11:18 В Ставрополье выявили второй случай заражения коронавирусом Общество, 11:14 ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы Финансы, 11:10
Падение цен на нефть ,  
0 

Центробанк сообщил о продаже валюты на 13,8 млрд руб.

Доллар/Рубль USD/RUB ₽77,070 -1,55% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽83,553 -1,1% Купить
Фото: Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press

Минфин России 23 марта продал валюту на 13,8 млрд руб. на внутреннем рынке, сообщается на сайте Центробанка.

Днем ранее объем валютных операций Банка России составил
13,3 млрд руб.

ЦБ сообщил о почти двойном увеличении объемов продажи валюты
Финансы

Упреждающую продажу валюты ЦБ начал 10 марта. Также Банк России увеличил до $5 млрд лимит операций «валютный своп» по предоставлению американских долларов со сроком исполнения «сегодня». Такое решение регулятор принял после обвала на нефтяном рынке.

В начале марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться по новому сокращению объема добычи нефти на фоне коронавируса. На фоне распада соглашения обрушились цены на нефть. Так, стоимость нефти Brent упала почти до $31 за баррель.

Из-за падения нефтяных котировок резко выросли курсы доллара и евро. ЦБ России 9 марта отказался на 30 дней от закупок валюты на внутреннем рынке для Минфина. Операции с иностранной валютой возобновятся в зависимости от ситуации на финансовых рынках в марте.

Теги: Центробанк, продажа валюты
Материалы по теме
ЦБ сообщил о почти двойном увеличении объемов продажи валюты
Финансы
Центробанк отчитался о продаже валюты на 13,3 млрд руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter