ЦБ сообщил о почти двойном увеличении объемов продажи валюты

19 марта объем продаж ЦБ валюты на внутреннем рынке увеличился на 78% — до 13,7 млрд руб.

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Банк России отчитался об увеличении объемов продажи валюты на российском рынке. 19 марта объем валютных интервенций (с учетом продажи дополнительных объемов валюты в целях оплаты Минфином сделки по приобретению контрольного пакета акций Сбербанка) составил в рублевом эквиваленте 13,7 млрд руб., что на 78% больше, чем было днем ранее (7,7 млрд руб.).

Исходя из средневзвешенного курса доллара к рублю на Мосбирже 19 марта (80,16 руб. за доллар), интервенции составили около $170,9 млн.

«Увеличение объема обусловлено решением ЦБ начать продажу валюты, полученной от Минфина в рамках продажи контрольного пакета акций Сбербанка, если цена на нефть падает ниже $25 за баррель», — сказал РБК главный стратег «Атона» Александр Кудрин.

По его словам, ЦБ не «держит» какой-либо уровень курса, а старается сгладить волатильность, давая рынку возможность самостоятельно определить справедливую стоимость рубля с учетом внешних факторов.

Увеличение объемов продажи иностранной валюты Банком России на данном этапе сдерживает негативный эффект от падения нефтяных котировок, которые на старте новой недели вновь вплотную подошли к отметке $25 по сорту Brent, считает аналитик «Финама» Сергей Дроздов. «Однако, если под давлением внешнего фона нефтяные фьючерсы продолжат падение, интервенции Центробанка вряд ли удержат российскую валюту и пара доллар/рубль может отправиться на штурм уровня 86, который она уже тестировала в 2016 году», — скептичен он.