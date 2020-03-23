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Финансы ,  
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ЦБ сообщил о почти двойном увеличении объемов продажи валюты

19 марта объем продаж ЦБ валюты на внутреннем рынке увеличился на 78% — до 13,7 млрд руб.
Доллар/Рубль USD/RUB ₽80,848 +1,14% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽86,275 +1,02% Купить
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Банк России отчитался об увеличении объемов продажи валюты на российском рынке. 19 марта объем валютных интервенций (с учетом продажи дополнительных объемов валюты в целях оплаты Минфином сделки по приобретению контрольного пакета акций Сбербанка) составил в рублевом эквиваленте 13,7 млрд руб., что на 78% больше, чем было днем ранее (7,7 млрд руб.).

Исходя из средневзвешенного курса доллара к рублю на Мосбирже 19 марта (80,16 руб. за доллар), интервенции составили около $170,9 млн.

«Увеличение объема обусловлено решением ЦБ начать продажу валюты, полученной от Минфина в рамках продажи контрольного пакета акций Сбербанка, если цена на нефть падает ниже $25 за баррель», — сказал РБК главный стратег «Атона» Александр Кудрин.

По его словам, ЦБ не «держит» какой-либо уровень курса, а старается сгладить волатильность, давая рынку возможность самостоятельно определить справедливую стоимость рубля с учетом внешних факторов.

Увеличение объемов продажи иностранной валюты Банком России на данном этапе сдерживает негативный эффект от падения нефтяных котировок, которые на старте новой недели вновь вплотную подошли к отметке $25 по сорту Brent, считает аналитик «Финама» Сергей Дроздов. «Однако, если под давлением внешнего фона нефтяные фьючерсы продолжат падение, интервенции Центробанка вряд ли удержат российскую валюту и пара доллар/рубль может отправиться на штурм уровня 86, который она уже тестировала в 2016 году», — скептичен он.

19 марта курс доллара на Московской бирже — после резкого роста в течение предыдущего дня — снизился на 2,16%, с 80,87 руб. до 79,125 руб.

Набиуллина исключила наличие у ЦБ порога курса рубля
Финансы

20 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор отслеживает ситуацию на валютном рынке, однако не имеет никакого заранее определенного курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.

За неделю интервенций по продаже валюты, начавшихся 10 марта, Банк России реализовал на внутреннем рынке валюту на 47,1 млрд руб.

Авторы: Павел Казарновский, Евгений Калюков
Теги: ЦБ, Минфин, курсы валют
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