Центробанк отчитался о продаже валюты на 13,3 млрд руб.

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Минфин России 23 марта продал валюту на 13,3 млрд руб. на внутреннем рынке. Об этом сообщает Центробанк.

Ранее 19 марта объем валютных операций Банка России (в том числе продажи валюты для покрытия сделки по покупке Сбербанка правительством) составил 13,7 млрд руб. При этом днем ранее продажи валюты на внутреннем рынке составили 7,7 млрд руб.

ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты 10 марта. Позднее стало известно, что на внутреннем рынке в этот день была продана валюта на 3,6 млрд руб.

20 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не имеет никакого заранее определенного курса рубля, после которого начнет принимать меры по его стабилизации.