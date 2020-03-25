Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом

Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя предприятия.

По его словам, вирус выявили у сотрудников предприятия во время их нахождения в командировке заграницей. К настоящему времени оба заболевших находятся на территории принимающей стороны на карантине. Их состояние оценивается как стабильное, заболевание протекает в легкой форме.

24 марта приморские власти Приморского края официально подтвердили первые два случая заражения коронавирусом. Отмечалось, что оба заболевших вернулись из-за заграничной поездки.

По состоянию на 24 марта за прошедшие сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших в стране достигло 495 человек.

Согласно данным отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошедшие сутки умерли 1722 человек, общее количество жертв коронавируса достигло 16 231.