ВОЗ сообщила о почти 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки умерли 1722 человек, общее количество жертв коронавируса достигло 16 231

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общее число зараженных людей с начала пандемии достигло 372 757, за прошедшие сутки заразились 39 827 человек.

От заражения коронавирусом умерли 1722 человека, число жертв COVID-19 таким образом достигло 16 231.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено в странах Европы (24 087), а также на территориях Южной и Северной Америк (12 428).

В Европе лидером по количеству заражений является Италия (63 927), за ней идут Испания (33 089) и Германия (29 212).