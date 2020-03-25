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ВОЗ сообщила о почти 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки умерли 1722 человек, общее количество жертв коронавируса достигло 16 231
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общее число зараженных людей с начала пандемии достигло 372 757, за прошедшие сутки заразились 39 827 человек.

От заражения коронавирусом умерли 1722 человека, число жертв COVID-19 таким образом достигло 16 231.

Больше всего новых случаев заражения было выявлено в странах Европы (24 087), а также на территориях Южной и Северной Америк (12 428).

В Европе лидером по количеству заражений является Италия (63 927), за ней идут Испания (33 089) и Германия (29 212).

В Южной и Северной Америках наибольшее число инфицированных людей находится в США (42 164).

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В понедельник, 23 марта, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что темпы распространения коронавируса в мире увеличиваются. По его словам, он обратится к лидерам стран «Большой двадцатки» и попросит их принять совместные меры по противодействию вирусу. Он также намерен призвать глав государств направить усилия на производства средств защиты для медработников.

«Для того чтобы победить, нам нужно перейти в атаку на коронавирус: проводить тесты в каждом подозрительном случае, принимать меры в каждом подтвержденном случае, заботиться о заболевших, отслеживать и помещать на карантин контактировавших с ними людей», — сказал Гебрейесус.




 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, ВОЗ, заражение
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