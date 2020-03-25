В ЛДПР предложили на время карантина освободить россиян от оплаты за ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил главе Минстроя Владимиру Якушеву предложение с просьбой освобождения россиян от оплаты коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию документа.

В обращении парламентарий указывает на то, что помимо общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги из-за длительного пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает, отметил депутат. По его словам, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь российским гражданам в сложной экономической ситуации.

«Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться рассмотреть возможность ее реализации», — говорится в документе.

Власов отметил, что такую меру следует ввести до окончания особого режима, введенного с целью профилактики распространения коронавируса.

Ранее региональные операторы в сфере обращения с отходами и производители коммунальной техники на фоне ситуации с коронавирусом попросили президента России Владимира Путина отсрочить выплаты налогов. Письмо было составлено ассоциацией «Чистая страна», которая объединяет региональных операторов и производителей оборудования. Письмо подписали более 40 организаций из 30 регионов России.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. Из них 290 — в Москве. За последние сутки в стране было выявлено 57 новых случаев заражения.