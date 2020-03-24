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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 марта

В Великобритании объявлен карантин, в Китае выздоровели более 90% заразившихся, у переболевших появляется иммунитет к коронавирусу. Главное — в обзоре РБК
Фото: Yves Herman / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 330 тыс.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81 171), на втором месте — Италия (63 927) на третьем — США (33 340). Больше всего погибших от коронавируса в Италии (6077), Китае (3277) и Испании (2182).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным SCMP, 16 092 человека, по информации ВОЗ — 14 510 человек.

Ситуация в России

  • Сенаторы и депутаты подготовили поправки в закон о телемедицине, согласно которым врачи смогут назначать лечение и ставить диагнозы дистанционно.

  • Правительство не поддержало предложения Минтруда о наделении кабинета министров правом вводить особый порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии. Министерство предлагало, чтобы правительство определяло срок уведомления работника о предстоящем увольнении по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации в условиях эпидемии.

  • Граждане, перенесшие заражение новой коронавирусной инфекцией, COVID-19 вырабатывают иммунитет к этому заболеванию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала она.

Ситуация в других странах

  • Великобритания ввела карантин. Премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации назвал вспышку вируса «самой большой угрозой, с которой страна сталкивалась за последние десятилетия».

  • Власти Украины зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось с 73 до 83 человек. Трое заразившихся умерли, один пациент выздоровел.

  • В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом нового типа. Сейчас в больницах находятся всего 4735 человек. За сутки в стране было зафиксировано 78 новых случаев заражения и семь летальных исходов.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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