Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 марта
Погибшие и пострадавшие
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 330 тыс.
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Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81 171), на втором месте — Италия (63 927) на третьем — США (33 340). Больше всего погибших от коронавируса в Италии (6077), Китае (3277) и Испании (2182).
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Всего в мире от коронавируса умерли, по данным SCMP, 16 092 человека, по информации ВОЗ — 14 510 человек.