Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 марта

Сенаторы и депутаты подготовили поправки в закон о телемедицине , согласно которым врачи смогут назначать лечение и ставить диагнозы дистанционно.

Правительство не поддержало предложения Минтруда о наделении кабинета министров правом вводить особый порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии. Министерство предлагало, чтобы правительство определяло срок уведомления работника о предстоящем увольнении по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации в условиях эпидемии.