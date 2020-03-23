Путин поручил обеспечить граждан и специалистов материалами против вируса

Владимир Путин ​на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на Минпромторг и промышленность в обеспечении россиян и специальных служб медицинским оборудованием и материалами из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Имею в виду и медицинский персонал, сотрудников МЧС, те же самые пограничные службы, таможенные и так далее, чтобы у них было все необходимое для организации их работы», — сказал глава государства на встрече с министром промышленности Денисом Мантуровым.

Путин также попросил главу Минпромторга регулярно докладывать ему о наращивании объемов производства.

Накануне Мантуров сообщил, что российские швейные предприятия подключились к производству многоразовых медицинских масок. Министр отмечал, что в стране ежедневно запускаются новые мощности по производству средств индивидуальной защиты. Помимо этого, Минпромторг начал централизованные поставки этих средств в регионы, первая партия уже отправилась в Калужскую область.