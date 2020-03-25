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Пандемия коронавируса ,  
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Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Ливии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Ливии. Об этом говорится в заявлении Национального центра по контролю заболеваний в Триполи.

Другие подробности о заболевшем пациенте не приводятся.

Как сообщает Reuters, инфицированный был помещен в одну из столичных больниц.

Вирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Китайские эксперты выяснили, что источником заболевания стали дикие животные, которые продавались на местном рынке морепродуктов. данный вирус передается от человека к человеку.

В середине марта глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесу объявил вспышку коронавируса пандемией. Накануне он сообщил о росте темпа болезни.

Согласно последним данным ВОЗ коронавирусом по всему миру заразились более 332 тыс. человек, свыше 14 тыс. умерли. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Италии, где за прошедшие сутки от вируса умерли более 700 человек. 

Теги: Ливия, коронавирус
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