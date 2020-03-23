Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии COVID-19

Число людей, зараженных коронавирусом, уже превысило 300 тыс., темпы распространения болезни растут. Глава ВОЗ намерен обратиться к лидерам G20 и попросить их скоординировать усилия для борьбы с вирусом

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предупредил, что темпы распространения коронавируса увеличиваются, передает Reuters. В мире зафиксировано более 300 тыс. случаев, сообщил он.

Гебрейесус заявил, что намерен на этой неделе обратиться к лидерам «Большой двадцатки» из-за сложившейся ситуации. Он планирует попросить их объединить усилия в борьбе с заболеванием и принять все меры для производства средств защиты для медицинских работников.

По его словам, мир должен перейти от защиты от заболевания к активным действиям. «Призывы оставаться дома и дистанцироваться от других людей важны для того, чтобы замедлить распространение коронавируса и выиграть время, но это только защитные меры. Для того, чтобы победить, нам нужно перейти в атаку на коронавирус: проводить тесты в каждом подозрительном случае, принимать меры в каждом подтвержденном случае, заботиться о заболевших, отслеживать и помещать на карантин контактировавших с ними людей», — сказал он.

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майк Райан в свою очередь сообщил о том, что организация наблюдает за процессом подготовки летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти в Токио. «Мы верим, что власти Японии и Международный олимпийский комитет не допустят проведения Игр, если это будет опасно для атлетов и зрителей», — сказал он. При этом оно отметил, что именно власти Японии и МОК дожны принимать решение о том, нужно ли отложить Олимпиаду.