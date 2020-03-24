В Италии за сутки от коронавируса умерли более 700 человек

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Число жертв от коронавирусной инфекции COVID-19 за прошедшие сутки в Италии достигло 743 человек. Об этом заявил на пресс-конференции глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли, передает итальянский телеканал Rai News.

В общей сложности число погибших в Италии достигло 6820 человек.

По словам Борелли, число выздоровевших увеличилось на 894 — до 8326 человек. Таким образом, число пациентов, которые пошли на поправку, увеличилось в два раза по сравнению с данными понедельника, 23 марта.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса на 24 марта, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 400 тыс. человек. Общее число жертв приближается к 18 тыс. человек

Италия по-прежнему занимает первое место по числу жертв — 6,8 тыс. человек. Количество зараженных коронавирусом в стране достигло 69 тыс. человек.

Ранее на фоне распространения вируса в Италии власти временно ограничили работу банков, были закрыты все розничные магазины за исключением продуктовых и аптек. До этого в стране ограничили передвижение, отменили все массовые мероприятия.