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В Италии за сутки от коронавируса умерли более 700 человек

Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Число жертв от коронавирусной инфекции COVID-19 за прошедшие сутки в Италии достигло 743 человек. Об этом заявил на пресс-конференции глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли, передает итальянский телеканал Rai News.

В общей сложности число погибших в Италии достигло 6820 человек.

По словам Борелли, число выздоровевших увеличилось на 894 — до 8326 человек. Таким образом, число пациентов, которые пошли на поправку, увеличилось в два раза по сравнению с данными понедельника, 23 марта.

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Согласно данным университета Джонса Хопкинса на 24 марта, число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 400 тыс. человек. Общее число жертв приближается к 18 тыс. человек

Италия по-прежнему занимает первое место по числу жертв — 6,8 тыс. человек. Количество зараженных коронавирусом в стране достигло 69 тыс. человек.

Ранее на фоне распространения вируса в Италии власти временно ограничили работу банков, были закрыты все розничные магазины за исключением продуктовых и аптек. До этого в стране ограничили передвижение, отменили все массовые мероприятия.

Теги: Италия, коронавирус
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