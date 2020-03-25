У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Умерший от пневмонии пациент государственной клинической больницы им Е.О. Мухина в Москве не был заражен коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в заявлении столичного Департамента здравоохранения.

Отмечается, что смерть наступила в результате недостаточности внутренних органов на фоне нескольких заболеваний. По данным ведомства, пневмония не была среди них ведущим. Анализы на наличие коронавируса показали отрицательный результат.

В департаменте также добавили, что в Москве все анализы больных пневмонией направляются для тестирования на коронавирус, а качество медицинских услуг находится на должном уровне. Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.

«По сообщениям о том, что условия в больнице не соответствуют необходимым нормам, в настоящий момент проводится проверка», — отмечается в заявлении.

Сосед по палате умершего пациента Дмитрий Денисов в беседе с РБК рассказал подробности случившегося.

«Мы лежали с пневмониями в трехместной палате отделения кардиологии, лечил кардиолог Виноградова Ольга Юрьевна. Тест на коронавирус у нас брали, но ждали результат мы неделю. В это время все мы поступившие 9 марта лежали в общих палатах, и нас даже иногда кормили в общей столовой на этаже. В выписке у меня стоит, что 12 марта был контакт с больным корью, я подозреваю, что это было в один из дней питания в общей столовой», — отметил Денисов.

По его словам, лечением пациентов занималась кардиолог Ольга Юрьевна Виноградова. Он отметил, что антибиотики «банальным подбором» ставились внутривенно и через капельницу.

«Мне стало лучше, а моему соседу, увы, нет. 14 марта мы с третьим соседом настояли на том, чтобы его забрали в реанимацию. У него не спадала температура, план лечения его не менялся, появилась отдышка и он начал кашлять кровью о чем врачи знали. Его забрали в реанимацию и увы оттуда он больше не вышел, вчера он скончался, о чем мне сообщила его супруга», — добавил Денисов.

Как сообщила пациенту кардиолог, коронавирус не был обнаружен ни у кого из находящихся в палате.

По состоянию на 24 марта в России коронавирусной инфекцией заболели 495 человек, из них 290 — в Москве. За последние сутки в стране было выявлено 57 новых случаев заражения.