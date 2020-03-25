Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 24 мар, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 24 мар, 12:58
Автопроизводители сообщили о возможных простоях из-за нехватки деталей Бизнес, 02:48 Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Ливии Общество, 02:41 У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса Общество, 02:13 Американский драматург Терренс Макнэлли умер от коронавируса Общество, 01:37 Трое военных на американском авианосце заболели коронавирусом Общество, 01:29 Российские военные сдали более 3,2 тыс. тестов на наличие коронавируса Общество, 01:13 Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом Общество, 01:12 Минздрав счел обоснованным запрет кальянов из-за коронавируса Общество, 00:51 В Подмосковье временно закрыли ночные клубы и кинотеатры из-за вируса Общество, 00:50 В Италии штраф за нарушение карантина повысили в 10 раз Общество, 00:31 Росавиация сообщила о трудностях вывоза граждан трех стран СНГ из Москвы Общество, 00:25 Трамп счел верным называть новый коронавирус «китайским» Политика, 00:22 Эксперты оценили ущерб для государственно-частных проектов из-за вируса Экономика, 00:00 Двое турецких военных получили ранения в Идлибе Общество, 24 мар, 23:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Умерший от пневмонии пациент государственной клинической больницы им Е.О. Мухина в Москве не был заражен коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в заявлении столичного Департамента здравоохранения.

Отмечается, что смерть наступила в результате недостаточности внутренних органов на фоне нескольких заболеваний. По данным ведомства, пневмония не была среди них ведущим. Анализы на наличие коронавируса показали отрицательный результат.

В департаменте также добавили, что в Москве все анализы больных пневмонией направляются для тестирования на коронавирус, а качество медицинских услуг находится на должном уровне. Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.

«По сообщениям о том, что условия в больнице не соответствуют необходимым нормам, в настоящий момент проводится проверка», — отмечается в заявлении.

Путин осмотрел больницу в Коммунарке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Сосед по палате умершего пациента Дмитрий Денисов в беседе с РБК рассказал подробности случившегося.

«Мы лежали с пневмониями в трехместной палате отделения кардиологии, лечил кардиолог Виноградова Ольга Юрьевна. Тест на коронавирус у нас брали, но ждали результат мы неделю. В это время все мы поступившие 9 марта лежали в общих палатах, и нас даже иногда кормили в общей столовой на этаже. В выписке у меня стоит, что 12 марта был контакт с больным корью, я подозреваю, что это было в один из дней питания в общей столовой», — отметил Денисов.

По его словам, лечением пациентов занималась кардиолог Ольга Юрьевна Виноградова. Он отметил, что антибиотики «банальным подбором» ставились внутривенно и через капельницу.

«Мне стало лучше, а моему соседу, увы, нет. 14 марта мы с третьим соседом настояли на том, чтобы его забрали в реанимацию. У него не спадала температура, план лечения его не менялся, появилась отдышка и он начал кашлять кровью о чем врачи знали. Его забрали в реанимацию и увы оттуда он больше не вышел, вчера он скончался, о чем мне сообщила его супруга», — добавил Денисов.

Как сообщила пациенту кардиолог, коронавирус не был обнаружен ни у кого из находящихся в палате.

Собянин предложил жестко контролировать борьбу с COVID-19 в регионах
Общество

По состоянию на 24 марта в России коронавирусной инфекцией заболели 495 человек, из них 290 — в Москве. За последние сутки в стране было выявлено 57 новых случаев заражения.

Теги: Москва, коронавирус, больница, смерть пациента, новости РБК
Материалы по теме
Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом
Общество
Власти Москвы разрешили лечиться от коронавируса на дому
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter