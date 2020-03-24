Появилось видео визита Путина в защитном костюме в больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин во время посещения больницы для больных коронавирусом в Коммунарке надел специальный защитный костюм. Видео опубликовал кремлевский пул «РИА Новости» в своем аккаунте в Twitter.

На кадрах видно, как глава государства надевает желтый защитный костюм, специальный респиратор и бахилы. В этом ему помогает медперсонал больницы.

До этого Путин ходил по больнице в спортивном костюме с надписью «Самбо-70». Так называется центр спорта и образования Москвы, основанный в 1970 году. Его воспитанниками были фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева и другие известные российские спортсмены. В школе работают отделения по 26 видам спорта.

В больнице в московском поселке Коммунарка принимают пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас на лечении в медучреждении находятся 412 человек, у 156 из которых диагностировали пневмонию. Еще 82 человека лечатся от нового коронавируса.