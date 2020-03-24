В Московской области выявили шесть новых заболевших COVID-19

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В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram.

В общей сложности в Московской области зафиксирован 41 заболевший. Двоих выздоровевших выписали из больницы.

По данным портала «Стопкоронавирус», по итогам 23 марта в России было подтверждено 438 случаев заражения коронавирусом (плюс 71 за сутки). Лидером по числу заболевших остается Москва с 262 пациентами. На втором месте Московская область, на третьем — Санкт-Петербург (16 случаев).

Утром 24 марта власти нескольких регионов сообщили о новых случаях заражения. В Приморье выявили первых двух заболевших — они прибыли из Европы. Первые заразившиеся также зафиксированы в Башкирии — два человека вернулись в республику из заграничных поездок, еще один житель Уфы ранее регулярно по работе ездил в Москву. Предварительный диагноз COVID-19 поставили двум жителям Челябинской области. Все пациенты во всех регионах были госпитализированы, а контактировавшие с ними люди находятся под постоянным медицинским наблюдением.