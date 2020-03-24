На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек

За последние сутки на Украине зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

«Мы имеем новые зарегистрированные случаи. По предварительной информации, в течение этого дня десять новых заражений», — сказал Ляшко. По его словам, точные данные официально обнародуют утром во вторник.

Таким образом, на Украине число заболевших увеличилось с 73 до 83 человек. Трое заразившихся умерли, один пациент выздоровел.

На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях. В середине марта страна закрыла свои границы для иностранцев. Кроме того, на Украине приостановили внутренние автобусные, железнодорожные и авиаперевозки.