Власти Украины ввели режим ЧС еще в трех областях страны

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Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Донецкой и Черкасской областях для борьбы с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

«Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями», — отметил он.

Таким образом, режим ЧС ввели в девяти регионах страны. В частности, в Киеве, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях, а также в Житомирской, Черновицкой и Харьковской областях.

По данным украинского Центра общественного здоровья, в стране зарегистрировали 73 случая заражения новым коронавирусом, три человека умерли и один выздоровел. Больше всего заболевших оказалось в Черновицкой области — 25 человек.