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В Киеве из-за вируса остановят работу общественного транспорта

Очередь на остановке общественного транспорта в Киеве (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАсс)

В Киеве с 22 марта приостановят работу общественного транспорта из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом в комментарии к своему посту в Facebook написал глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья», — сказал он.

По его словам, общественным транспортом должны пользоваться только военные, медики и работники аптек, сотрудники правоохранительных органов, спасатели, а также продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.

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Остальных граждан Аваков попросил не выходить из дома без крайней необходимости и не впадать в панику. «Посмотрите, что происходит в мире — давайте защитим себя максимально», — отметил министр.

Аваков заявил, что самоизоляция поможет замедлить распространение коронавируса на месяцы, а также снизить нагрузку на медработников. По его словам, внедряемые властями ограничения являются вынужденными, но эффективными мерами.

По данным Минздрава Украины на 21 марта, в стране зарегистрировали 41 случай заражения новым типом коронавируса, три человека умерли и еще один выздоровел. Украинские власти ввели в Киеве, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях режим чрезвычайной ситуации.

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В середине марта Украина закрыла границу для иностранных граждан на две недели. Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что могут продлить в зависимости от ситуации с распространением инфекции. Власти страны также ввели карантин в школах и других образовательных учреждениях на три недели, запретили мероприятия с числом участников свыше 200 человек.

Теги: Киев, общественный транспорт, коронавирус
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