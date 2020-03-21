В Киеве из-за вируса остановят работу общественного транспорта

Очередь на остановке общественного транспорта в Киеве (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАсс)

В Киеве с 22 марта приостановят работу общественного транспорта из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом в комментарии к своему посту в Facebook написал глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья», — сказал он.

По его словам, общественным транспортом должны пользоваться только военные, медики и работники аптек, сотрудники правоохранительных органов, спасатели, а также продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.

Остальных граждан Аваков попросил не выходить из дома без крайней необходимости и не впадать в панику. «Посмотрите, что происходит в мире — давайте защитим себя максимально», — отметил министр.