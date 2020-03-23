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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Все зафиксированные в России случаи заражения коронавирусом за минувшие сутки были зарегистрированы в Москве.Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении оперативного штаба.

Уточняется, что с 22 по 23 марта заболевание подтвердилось еще у 71 человека. Это люди, имеющие первую положительную пробу на коронавирус и находящиеся на лечении.

Общее число заразившихся в России достигло 438 человек. Накануне число заразившихся в столице составляло 191. С учетом новых это число возросло до 262 случаев.

В министерстве здравоохранения Московской области опровергли РБК информацию Telegram-канала «112» о шести новых случаях коронавируса в Воскресенске. «Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что число случаев заболевания в регионе за последние двое суток не изменялось.

«Всего на данный момент в Подмосковье подтверждено 35 случаев заболевания коронавирусом, двое пациентов уже выздоровели и выписаны из больницы», — рассказали в пресс-службе.

В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 438
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Ранее 23 марта заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о выздоровлении от коронавируса в Москве еще одного пациента. По словам Раковой, из инфекционной больницы выписали 16-летнюю девушку, последние анализы которой подтвердили отсутствие коронавирусной инфекции в организме.

21 марта в Москве уже были выписаны восемь вылечившихся от коронавируса пациентов.

Теги: Москва, коронавирус, новости РБК
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