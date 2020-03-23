В Москве за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

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Все зафиксированные в России случаи заражения коронавирусом за минувшие сутки были зарегистрированы в Москве.Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении оперативного штаба.

Уточняется, что с 22 по 23 марта заболевание подтвердилось еще у 71 человека. Это люди, имеющие первую положительную пробу на коронавирус и находящиеся на лечении.

Общее число заразившихся в России достигло 438 человек. Накануне число заразившихся в столице составляло 191. С учетом новых это число возросло до 262 случаев.

В министерстве здравоохранения Московской области опровергли РБК информацию Telegram-канала «112» о шести новых случаях коронавируса в Воскресенске. «Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что число случаев заболевания в регионе за последние двое суток не изменялось.

«Всего на данный момент в Подмосковье подтверждено 35 случаев заболевания коронавирусом, двое пациентов уже выздоровели и выписаны из больницы», — рассказали в пресс-службе.