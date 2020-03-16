Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 74,13 (+0,94) Quote, 12:35
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 82,75 (+0,89) Quote, 12:35
Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса Общество, 17:20 Коливинг, карпулинг и коворкинг: как молодежь задает тренды шеринга РБК Стиль и Hyundai, 17:17 В России запретят выпуск и организацию обращения криптовалют Крипто, 17:12 СМИ сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы самолетов Общество, 17:10 Основанные Дерипаской компании ответили на его призыв о полном карантине Общество, 17:07 Украину и Белоруссию включили в число стран для обязательной самоизоляции Общество, 17:04 Аналитики приготовились резко ухудшить прогноз по рекламному рынку России Технологии и медиа, 16:59 СМИ анонсировали переименование гандбольного «Спартака» в ЦСКА Спорт, 16:59 В Москве запретили мероприятия в помещениях с участием свыше 50 человек Общество, 16:58 Две трети новых случаев коронавируса в России были выявлены в Москве Общество, 16:54 Видео дня: опустевшие улицы Варшавы Стиль, 16:51 Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию Политика, 16:48 Американская ФРС исчерпала традиционные меры по борьбе с кризисом Экономика, 16:45 Цена нефти Brent упала ниже уровня $30 за баррель Quote, 16:40
Вирус из Китая ,  
0 

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф перешел на удаленную работу в связи с рекомендациями по самоизоляции из-за коронавируса. В Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы на фоне эпидемии
Сбербанк SBER ₽191,51 -3,57% Купить
Герман Греф (слева) (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.

«Президент банка Герман Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран. Как ответственный руководитель и гражданин он соблюдает требования указа мэра Москвы о двухнедельной самоизоляции после прибытия из страны с повышенным уровнем риска и до конца текущей недели работает в дистанционном формате», — сообщили в банке.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы, принят целый комплекс мер для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов банка. На прошлой неделе штабом принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе и членов правления банка, на удаленный режим работы. Сегодняшнее оперативное совещание правления прошло с удаленным подключением 50% руководства банка», — добавили там.

Вспышка коронавируса COVID-19 в начале года была зафиксирована в Китае, затем вирус распространился по всему миру. По состоянию на 16 марта, за пределами Китая выявлено 72,6 тыс., в мире за сутки подтверждено 10982 новых случая. Носители инфекции обнаружены в 143 странах и территориях. За пределами КНР от коронавируса скончались 2,5 тыс. человек. В России коронавирусом заразилось 63 человека, часть из них — внутри страны.

В нескольких регионах России в школах из-за коронавируса продлят каникулы
Общество

В понедельник, 16 марта, премьер-министр Михаил Мишустин утвердил меры для борьбы с последствиями коронавируса. Правительство создаст антикризисный фонд в размере 300 млрд руб., введет отсрочку по взысканию налогов с авиационной и туристической отраслей, отменит ограничения в городах для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети, предоставит предприятиям доступ к льготным кредитам для создания запаса товаров первой необходимости и другие.

Регуляторные меры в связи с коронавирусом ввел и Центральный банк: он решил не применять до 30 сентября 2020 года надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам компаниям по производству лекарств и медицинских материалов, а также по вложениям в долговые ценные бумаги таких компаний, номинированные в иностранной валюте. Регулятор ввел и другие послабления для банков.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Герман Греф, карантин, коронавирус
Материалы по теме
Страховые компании в России предложили страховки от коронавируса
Общество
«Аэрофлот» предложил сотрудникам уйти в отпуска из-за коронавируса
Бизнес
Меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter