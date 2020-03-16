Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф перешел на удаленную работу в связи с рекомендациями по самоизоляции из-за коронавируса. В Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы на фоне эпидемии

Герман Греф (слева) (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.

«Президент банка Герман Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран. Как ответственный руководитель и гражданин он соблюдает требования указа мэра Москвы о двухнедельной самоизоляции после прибытия из страны с повышенным уровнем риска и до конца текущей недели работает в дистанционном формате», — сообщили в банке.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы, принят целый комплекс мер для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов банка. На прошлой неделе штабом принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе и членов правления банка, на удаленный режим работы. Сегодняшнее оперативное совещание правления прошло с удаленным подключением 50% руководства банка», — добавили там.

Вспышка коронавируса COVID-19 в начале года была зафиксирована в Китае, затем вирус распространился по всему миру. По состоянию на 16 марта, за пределами Китая выявлено 72,6 тыс., в мире за сутки подтверждено 10982 новых случая. Носители инфекции обнаружены в 143 странах и территориях. За пределами КНР от коронавируса скончались 2,5 тыс. человек. В России коронавирусом заразилось 63 человека, часть из них — внутри страны.