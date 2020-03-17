Греф рассказал об условиях своего карантина

Сбербанк отправил на удаленную работу часть топ-менеджеров, его глава Герман Греф сообщил, что работает за городом. Внешние встречи с большим количеством участников в банке запрещены

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что продолжает «полноценную работу» в условиях изоляции и не отменил ни одного мероприятия, его рабочее место организовано за городом. Такого же рода кабинеты оборудованы у каждого члена правления и руководителя функционального блока Сбербанка. Об этом финансист сообщил во время пресс-конференции онлайн, передает корреспондент РБК.

По его словам, в банке решили, что нужно защищать в первую очередь пожилых людей. «Для людей более молодого возраста, к коим я еще себя отношу тоже, мы считаем, что коронавирус такой серьезной опасности не предполагает», — сказал Греф. Самая главная задача — не допустить одновременного выбывания из-за болезни на две–четыре недели тех сотрудников, которые выполняют критические функции для банка, заключил он. В банке запретили все внешние встречи с большим количеством участников.

«Мы также приняли решение о переводе части сотрудников центрального аппарата и территориального банка, включая топ-менеджмент, на удаленный режим работы. У нас 50% правления территориального банка все время должны работать в удаленном доступе. Причем эта работа построена таким образом, чтобы была взаимозаменяемость. Чтобы 50% работающих на удаленке могли заменить 50%, которые работают в офлайне», — объяснил Греф. Оплата дистанционной работы будет 100%, больничные листы оформлены на период до 1 июня.

«Мы за последние два года создали такое внутреннее подразделение, которое называется «СберИнфро», которое последовательно занималось осовремениванием нашей всей инфраструктуры. Нагрузки на наши системы выросли примерно в 4,5 раза в связи с большим количеством дистанционной работы, но все наши каналы отработали очень хорошо», — отметил глава банка.

Клиентам Греф рекомендовал использовать удаленные сервисы. «Мы увеличили частоту уборок мест общего пользования и концентрацию дезинфицирующих средств для уборки помещений. Наши сотрудники обеспечены наличием защитных масок для работы в случае возникновения необходимости в масках», — сообщил он.