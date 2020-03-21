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В Москве восемь человек вылечились от коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Восьмерых человек, у которых ранее выявили коронавирус, выписали из инфекционной больницы в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает корреспондент РБК.

«Восемь человек, которые заболели этой инфекцией, прошли лечение, полностью выздоровели и на сегодняшний день выписаны из наших медицинских учреждений», — сказала она.

Она отметила, что всего в столице зафиксировали 131 случай коронавируса, причем 100 из них были выявлены за последнюю неделю.

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Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в России составляет 253 человека, причем за сутки в стране выявили 54 новых случая заболевания.

Накануне, согласно данным официального портала «Стопкоронавирус.рф», число выздоровевших от коронавируса в Москве составляло пять человек. Всего в России, по состоянию на 20 марта, после заболевания выздоровели 12 пациентов.

Теги: коронавирус, Москва
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