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В Москве 16-летняя девушка вылечилась от коронавируса

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Еще одну пациентку, у которой ранее выявили коронавирус, выписали из больницы в Москве после выздоровления. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «РИА Новости».

«Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1», — сказала она.

Ракова рассказала, что коронавирус подтвердили у девушки после поездки в Италию. Вместе с ней госпитализировали ее мать, но у последний заболевание не обнаружили и вскоре выписали после карантина.

У девушки заболевание протекало в легкой форме, отметила Ракова. По ее словам, пациентка прошла специализированный курс лечения и провела в изоляции в боксе 14 дней. «В результате анализы показали полное отсутствие коронавирусной инфекции в организме», — заключила Ракова.

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Материал дополняется.

Теги: коронавирус, Москва
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