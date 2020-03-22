Минтруд выпустил рекомендации в связи с вирусом для работающих в офисах

Фото: Oviyandi Emnur / Global Look Press

Минтруд выпустил рекомендации для россиян, которые продолжают ходить на работу в условиях распространения нового коронавируса, а также их работодателей. Документ есть у РБК.

Ведомство посоветовало сотрудникам и работодателям:

Проветривать помещения.

Обеспечить работников средствами для дезинфекции рук.

Не допускать к работе сотрудников с симптомами респираторного заболевания.

Максимально сократить массовые мероприятия, в том числе конференции и совещания, а также отменить командировки, за исключением неотложных.

Ввести гибкий график работы.

Увеличить время работы столовых, чтобы не допустить скопления людей, использовать одноразовую посуду и организовать еду на вынос.

Часто проводить влажную уборку с использованием антисептиков, в частности обрабатывать рабочие места.

Минимум раз в сутки проводить уборку всего здания, дезинфицируя места общего пользования, выключатели, дверные ручки, перила и поручни.

В середине марта компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам перейти на удаленную работу из-за нового коронавируса и приходить в офис только в случае необходимости. Газпромбанк и Тинькофф Банк также сообщали о планах перевести сотрудников на работу из дома. Мэр Москвы Сергей Собянин просил столичные компании перевести хотя бы часть сотрудников на удаленную работу для борьбы с распространением инфекции.