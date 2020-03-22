Минтруд выпустил рекомендации в связи с вирусом для работающих в офисах
Минтруд выпустил рекомендации для россиян, которые продолжают ходить на работу в условиях распространения нового коронавируса, а также их работодателей. Документ есть у РБК.
Ведомство посоветовало сотрудникам и работодателям:
- Проветривать помещения.
- Обеспечить работников средствами для дезинфекции рук.
- Не допускать к работе сотрудников с симптомами респираторного заболевания.
- Максимально сократить массовые мероприятия, в том числе конференции и совещания, а также отменить командировки, за исключением неотложных.
- Ввести гибкий график работы.
- Увеличить время работы столовых, чтобы не допустить скопления людей, использовать одноразовую посуду и организовать еду на вынос.
- Часто проводить влажную уборку с использованием антисептиков, в частности обрабатывать рабочие места.
- Минимум раз в сутки проводить уборку всего здания, дезинфицируя места общего пользования, выключатели, дверные ручки, перила и поручни.
В середине марта компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам перейти на удаленную работу из-за нового коронавируса и приходить в офис только в случае необходимости. Газпромбанк и Тинькофф Банк также сообщали о планах перевести сотрудников на работу из дома. Мэр Москвы Сергей Собянин просил столичные компании перевести хотя бы часть сотрудников на удаленную работу для борьбы с распространением инфекции.