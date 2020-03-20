Свыше 10% компаний в России сообщили о введенном для работников карантине

Подавляющее большинство работодателей — 61% — никак не оформляли карантин, а просто переводили сотрудников на удаленную работу из дома. Среди опрошенных наемных работников такой вариант отметили 48% респондентов.
Оплачиваемый отпуск предоставлялся, по словам работодателей, в 25% случаев, сотрудники ответили так в 22% интервью. При этом отпуск за свой счет назвали 16% работников, а среди работодателей такой вариант озвучили лишь 7% респондентов. «В варианте «Другое» представители обеих групп часто указывали, что в разных случаях карантин оформлялся по-разному: или больничный, или оплачиваемый отпуск», — отмечают исследователи.
Наибольшее расхождение между двумя группами получилось в вопросе о мерах по обеспечению безопасности, которые были приняты на месте работы. 59% опрошенных работников заявили, что их работодатели ничего не предприняли для защиты персонала от инфекции. При этом только 38% работодателей признали, что ничего не сделали для предохранения работающих у них людей от заражения. Наиболее популярными ответами среди них стали применение дезинфицирующих средств (47%), увеличение частоты уборки и дезинфекции рабочих мест (42%), ежедневное измерение температуры тела сотрудников (26%) и раздача всем работающим медицинских масок (20%).
Международная рекрутинговая компания Hays по просьбе РБК опросила 360 работодателей — 87 российских и 273 международные компании, ведущих свою деятельность в России. В этом сегменте:
- 91% компаний заявили, что переводят сотрудников на удаленный режим работы.
- 39% работодателей уже перевели своих сотрудников на удаленку с сохранением 100% заработной платы.
- Представители 37% компаний заявили, что изолировали сотрудников после посещения стран, в которых распространен коронавирус, 26% опрошенных отметили, что отправляют на карантин после любых заграничных поездок.
- Внешние мероприятия отменили 89% респондентов, а в 72% компаний отменены все внутренние мероприятия.
- Командировки отменили 87% участников опроса, никаких дополнительных мер, кроме удаленного доступа, не предприняли только 4% работодателей этой категории.
К 19 марта режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса был введен во всех 85 субъектах России. Он предусматривает отмену массовых мероприятий, очных занятий в школах и вузах, а также другие ограничительные меры. Раньше всех регионов режим повышенной готовности был введен в Москве — 5 марта. С тех пор меры противодействия распространению инфекции в столице усиливались несколько раз. 16 марта премьер Михаил Мишустин рекомендовал регионам России перенять опыт столичных властей, которые «первыми проявили инициативу и приняли целый ряд мер, которые были необходимы».