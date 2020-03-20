Свыше 10% компаний в России сообщили о введенном для работников карантине

Раздельный опрос работодателей и сотрудников показал, что около 13% работодателей прибегали к переводу сотрудников на удаленную работу и карантин как средству для предотвращения распространения коронавируса

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Около 13% российских компаний последовали призыву властей принять меры для предотвращения распространения коронавируса в России и отправили хотя бы часть своих сотрудников на карантин. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, который провел сервис «Работа.ру» среди своих пользователей и зарегистрированных работодателей. В исследовании (проведено по просьбе РБК), приняли участие более 4 тыс. жителей России и 1,5 тыс. работодателей из всех регионов страны.

Интервьюеры опрашивали работодателей и сотрудников отдельно. По вопросам о карантине их ответы практически совпали: 13% работодателей заявили, что отправляли работников на карантин, и 12% из опрошенных наемных сотрудников также сказали, что встречались с этим явлением.

В ответах наемных работников о причинах карантина поездки за границы в общей сложности набрали 46%, еще 32% как причину отметили «Другое», в котором они указывали карантин как средство профилактики. По мнению 22% сотрудников, причиной изоляции стали симптомы вирусной инфекции. Среди работодателей этот пункт отметили только 11% респондентов.