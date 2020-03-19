Крупнейший ретейлер России заявил о снижении спроса на крупы и консервы

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», зафиксировала снижение спроса на крупы и консервы, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Ранее спрос на товары длительного хранения резко вырос на фоне новостей о распространении коронавируса и росте числа зараженных в России.

X5 Retail Group отмечает, что в среду, 18 марта, спрос на эти товары снизился примерно на треть относительно предыдущих нескольких дней. При этом, отмечают в компании, он все еще остается повышенным относительно аналогичного периода прошлого года.

В компании также сообщают, что из-за роста спроса в два-четыре раза были увеличены объемы поставок социально-значимых товаров в магазины. «Отменены все отпуска, изменен график работы и выведен на работу дополнительный персонал», — добавили в X5 Retail Group.