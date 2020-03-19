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Крупнейший ретейлер России заявил о снижении спроса на крупы и консервы

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», зафиксировала снижение спроса на крупы и консервы, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Ранее спрос на товары длительного хранения резко вырос на фоне новостей о распространении коронавируса и росте числа зараженных в России.

X5 Retail Group отмечает, что в среду, 18 марта, спрос на эти товары снизился примерно на треть относительно предыдущих нескольких дней. При этом, отмечают в компании, он все еще остается повышенным относительно аналогичного периода прошлого года.

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В компании также сообщают, что из-за роста спроса в два-четыре раза были увеличены объемы поставок социально-значимых товаров в магазины. «Отменены все отпуска, изменен график работы и выведен на работу дополнительный персонал», — добавили в X5 Retail Group.

В конце прошлой недели ретейлеры и сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на продукты, в том числе на крупы и консервы. Сервисы уведомили своих клиентов о том, что из-за роста числа заказов временные интервалы между слотами доставки увеличились.

Президент Владимир Путин призвал граждан не тратить деньги на закупку продуктов впрок, отметив, что такую еду потом приходится выбрасывать. «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация с поставками продуктов] надежная», — отметил президент.

Теги: коронавирус, ретейлеры, ажиотажный спрос
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