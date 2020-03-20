Число зараженных коронавирусом в Подмосковье выросло до 18

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В Московской области выявили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией, всего в регионе подтверждены 18 случаев заражения, сообщили в Telegram-канале подмосковного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В оперштабе отметили, что если граждане прибыли в Москву 11 марта рейсом SU 2011 из Праги, то нужно срочно вызвать врача.

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