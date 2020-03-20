Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Эдуард Лимонов (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Писателя и политика Эдуарда Лимонова похоронили, церемония была закрытой для широкой общественности и прессы, сообщил РБК его помощник Дмитрий Сидоренко.

«Было около 300–350 человек. Соратники, близкие люди, друзья», — сказал он.

Друг писателя, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов рассказал ТАСС, что похороны прошли на Троекуровском кладбище в Москве. О том, что писателя похоронят именно на Троекуровском кладбище, ранее сообщали источники РБК.

Лимонов умер 17 марта в возрасте 77 лет. По словам Хасавова, в последние полгода он болел и перенес множество операций. В незарегистрированной партии «Другая Россия», которую основал писатель, сообщили, что Лимонов умер от онкологического заболевания.