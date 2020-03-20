Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 13:54
В Якутии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом Общество, 16:05 ФАС из-за коронавируса приостановит проверки Общество, 16:04 Минфин потерял статус подчиненного лично Мишустину министерства Экономика, 16:02 Почему иногда не стоит спешить с увольнением Pro, 16:01 СМИ сообщили о будущем Зидана на посту главного тренера «Реала» Спорт, 15:58 В Первоуральске арестовали обвиняемого в убийстве в зале суда мужчину Общество, 15:57 Главврач в Коммунарке назвал два сценария развития пандемии Общество, 15:57 В бизнес-навигаторе МСП появился раздел «Городская среда» Пресс-релиз, 15:56 У Федерации биатлона Москвы украли винтовки на 390 тыс. руб. Спорт, 15:50 «Победа» вывезла из Черногории 195 россиян Общество, 15:50 Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Общество, 15:47 Биткоин подорожал на 80% за 7 дней. Когда покупать монету станет поздно Крипто, 15:44 ВТБ сообщил о переговорах с клиентами о выкупе акций с бирж Финансы, 15:42 Набиуллина заявила о нерешенном вопросе о повышении ключевой ставки Финансы, 15:40
Общество ,  
0 

Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Эдуард Лимонов (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Писателя и политика Эдуарда Лимонова похоронили, церемония была закрытой для широкой общественности и прессы, сообщил РБК его помощник Дмитрий Сидоренко.

«Было около 300–350 человек. Соратники, близкие люди, друзья», — сказал он.

Друг писателя, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов рассказал ТАСС, что похороны прошли на Троекуровском кладбище в Москве. О том, что писателя похоронят именно на Троекуровском кладбище, ранее сообщали источники РБК.

Антисоветчик, писатель, портной: умер Эдуард Лимонов
Фотогалерея 

Лимонов умер 17 марта в возрасте 77 лет. По словам Хасавова, в последние полгода он болел и перенес множество операций. В незарегистрированной партии «Другая Россия», которую основал писатель, сообщили, что Лимонов умер от онкологического заболевания.

В пресс-службе партии также говорили, что писатель просил организовать закрытые для публики и журналистов похороны.

Теги: Эдуард Лимонов, похороны, новости РБК
Материалы по теме
В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова
Общество
Друг Лимонова сообщил о его болезни
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter