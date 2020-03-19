Похороны Эдуарда Лимонова пройдут на Троекуровском кладбище

Эдуард Лимонов (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Похороны писателя и политика Эдуарда Лимонова пройдут 20 марта на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил источник РБК. О том, что Лимонов будет похоронен на этом кладбище, также сообщил собеседник «РИА Новости».

Друг писателя, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов сообщил РБК без уточнения деталей, что похороны пройдут «до концы недели на одном из московских кладбищ».

Ранее в пресс-службе партии «Другая Россия» рассказали, что похороны Эдуарда Лимонова пройдут в закрытом для публики и представителей прессы режиме. По словам представителей партии, такова была последняя воля писателя.

Лимонов умер 17 марта. По информации пресс-службы партии «Другая Россия», причиной смерти стала онкология.