Антисоветчик, писатель, портной: умер Эдуард Лимонов

В Москве Лимонов выпускал самиздатовские сборники стихов. Про диссидентское движение позже он говорил, что «с диссидентами был только знаком, и очень близко».

Будущий генсек Юрий Андропов, возглавлявший тогда КГБ, назвал его убежденным антисоветчиком (Лимонов говорил, что причиной был отказ сотрудничать с органами госбезопасности). В 1974 году Лимонов покинул страну и уехал в США, его лишили советского гражданства.

В Нью-Йорке он работал в эмигрантской прессе, подрабатывал грузчиком, уборщиком, официантом. Он конфликтовал с редакцией The New York Times из-за отказа печатать его статьи с критикой американской жизни.

Свой первый роман «Это я — Эдичка» он написал в США, но ни одно из американских издательств не приняло его к публикации. «Конечно, этим романом наших людей долбануло по голове изрядно, они до сих пор никак его не переживут, но думаю, это полезно, — говорил сам Лимонов о своей книге, — Считаю, что написал очень революционную и очень талантливую вещь». Книгу он смог издать во Франции, куда и перебрался в 1980 году, а к концу 1980-х получил гражданство этой страны.

В СССР Лимонова впервые опубликовали в 1989 году, тогда вышла его повесть «У нас была великая эпоха»