Друг Лимонова сообщил о его болезни

Последние полгода писатель и политический деятель Эдуард Лимонов болел и перенес множество операций. Об этом рассказал его друг, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов, передает МК.

«Он сильно болел, почти ничего не ел, были проблемы с горлом», — сказал он. По словам Хасавова, во время болезни Лимонов старался не показываться публике и «фактически стал отшельником».

По предварительной информации, причиной смерти Лимонова стала остановка сердца, уточнил Хасавов. По его словам, 17 марта у писателя было две операции.

Эдуард Лимонов умер вечером 17 марта в больнице в Москве. Ему было 77 лет. По словам депутата Сергея Шаргунова, писатель до последнего был на связи и оставался в здравом уме.