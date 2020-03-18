В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Писатель скончался от онкологии. В соответствии с его последним желанием похороны пройдут в закрытом режиме

Эдуард Лимонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология. Об этом РБК сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия», основателем которой был писатель.

Там также рассказали, что похороны и прощание с Лимоновым будут закрыты для широкой общественности и прессы.

«Это решение было принято Эдуардом Вениаминовичем, то есть это его последняя воля. Поэтому всю информацию о похоронах не можем предоставить для широкой общественности», — пояснили в пресс-службе.

Эдуард Лимонов умер вечером 17 марта в больнице в Москве. Ему было 77 лет. По словам знавшего его депутата Сергея Шаргунова, писатель до последнего был на связи и оставался в здравом уме.



Друг Лимонова, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов накануне рассказал МК, что последние месяцы писатель много болел. По его словам, только 17 марта у Лимонова было две операции, а смерть наступила после остановки сердца.