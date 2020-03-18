Похороны Лимонова будут закрыты для общественности

По словам его друга, главного редактора «Учительской газеты» Арслана Хасавова, в последние месяцы писатель много болел. Он добавил, что 17 марта Лимонов перенес две операции, а смерть наступила после остановки сердца.

Лимонов — писатель и политик, автор целого ряда книг, самые известные из которых «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», «Укрощение тигра в Париже», «Коньяк Наполеон», «Русское. Стихотворения». В 2010 году писатель создал партию «Другая Россия», которая так и не была зарегистрирована в Минюсте.