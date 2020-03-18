Похороны Лимонова будут закрыты для общественности
Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
«Это решение было принято Эдуардом Вениаминовичем, то есть это его последняя воля. Поэтому всю информацию о похоронах не можем предоставить для широкой общественности», — пояснили в пресс-службе.
В партии сообщили, что причиной смерти Лимонова стало онкологическое заболевание.
Эдуард Лимонов умер вечером 17 марта в больнице в Москве на 78-м году жизни.