Российских туристов начали вывозить из Черногории

Первый самолет с российскими гражданами вылетел из столицы Черногории Подгорицы в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России.

По данным агентства на борту самолета «Аэрофлота» находятся 157 российских туристов.

«РИА Новости» со ссылкой на аэропорт Подгорицы сообщал, что первый рейс должен доставить на родину 120 россиян.

По данным ТАСС, лоукостер «Победа» пока не получил разрешение от властей Черногории на вывоз своих пассажиров из страны. Как сообщили в пресс-службе компании, сегодня в Москву должны были вернуться 400 их клиентов. Для их вывоза готовы два самолета.

Более тысячи российских туристов застряли в Черногории после решения правительства страны 16 марта закрыть границы и прекратить международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение на фоне распространения коронавируса.