МИД сообщил о полученном от Черногории разрешении вывезти россиян

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Черногория разрешила российским самолетам прилететь в страну для эвакуации россиян в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, российское посольство в Черногории получило официальную ноту от правительства государства. «Самолеты — три борта — стоят абсолютно готовые к вылету, включая экипажи», — сказала Захарова в программе «60 минут» (цитата по «РИА Новости»).

Правительство Черногории 16 марта решило приостановить международные авиационное, автобусное и железнодорожное сообщения из-за ситуации с коронавирусом. Впоследствии власти рассказали, что 17 марта в стране выявили первые два случая заражения. Таким образом, коронавирус обнаружили во всех государствах Европы.

«Аэрофлот» обратился в Росавиацию и МИД России в связи с тем, что от властей Черногории не было разрешения на вывоз россиян из страны. Затем российское посольство сообщило, что черногорская сторона согласилась организовать возвращение граждан России домой, и диппредставительство согласовывает сроки.