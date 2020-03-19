«Победа» и S7 получили разрешение на эвакуацию россиян из Черногории

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Авиакомпании «Победа» и S7 Airlines получили разрешение на вывоз туристов из Черногории в связи с распространением коронавируса. Об этом РБК сообщили представители компаний.

Как сообщили в пресс-службе S7 Airlines, рейс из аэропорта Подгорицы в Москву отправится 19 марта в 14:40 по местному времени (16:40 мск). Пассажиры могут добраться до Подгорицы самостоятельно или с помощью организованного трансфера из аэропорта Тивата.

В авиакомпании «Победа» сообщили, что получила разрешение на два вывозных рейса в Москву с вылетом 19 марта. Первый отправится из аэропорта Подгорицы в 18:50 по местному времени (20:50 мск), второй — в 21:50 (23:50 мск). Эти двумя рейсами планируется вывезти порядка 400 россиян. По данным «Победы» на 17 марта, в Тивате оставалось около 1000 клиентов авиакомпании, а после выполнения двух рейсов 19 марта их останется порядка 600.

Правительство Черногории 16 марта приостановило международное авиационное, автобусное и железнодорожное сообщение из-за ситуации с коронавирусом, из-за чего российские туристы не могут вернуться на родину.